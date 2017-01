The results from the latest round of matches in the Northumberland County Netball Winter League.

Ladies – Division 1: Ponteland A 27 Morpeth B 40; Concordia A 33 Tynedale 39; Astley A 32 Wansbeck A 32; Wansbeck A 33 Morpeth A 31.

Division 2: Panthers 29 Concordia B 14; Panthers 22 Great Park A 30; Concordia B 16 Seatonians 46.

Division 3: Astley C 33 Great Park B 13; Astley C 12 Wansbeck C 20; Wansbeck B 14 v Medics 31.